POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses - Rettungshubschrauber im Einsatz - Straße derzeit voll gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Vor wenigen Minuten gegen 12:45 Uhr geriet auf der Autobahn A 6, Mannheim Richtung Heilbronn, zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Autobahnkreuz Mannheim, Höhe Mannheim-Vogelstang, ein Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr ist eingetroffen. Derzeit Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn Rückfragen bitte an: ...

