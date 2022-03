Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von mehreren Reifensätzen

Euskirchen (ots)

Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um ein bekanntes Autohaus in Euskirchen. Hier werden auf dem frei zugänglichen Gelände Pkw zum Verkauf ausgestellt. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag an mehreren Pkw die Seiten- und Heckscheiben ein und entwendeten mehrere Reifensätze aus diesen Pkw.

