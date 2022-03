POL-EU: Busfahrer bremste für freilaufenden Hund

Euskirchen (ots) - Ein Topf auf einem Herd entzündete sich am heutigen Freitagmorgen (4.32 Uhr) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße. Durch die Verrauchung in der Wohnung verletzten sich zwei Personen durch Rauchgase leicht. Es entstand leichter Sachschaden an der Küche in der Wohnung. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 ...

mehr