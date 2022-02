Polizei Hagen

POL-HA: Lkw-Fahrer fährt rückwärts in Toyota

Hagen-Boele (ots)

Mit einem Atemalkoholwert von 0,6 Promille wurde ein 54-Jähriger Donnerstag (10.02.2022) in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Mann aus Oberhausen war um 7.15 Uhr mit seinem Lkw auf der Schwerter Straße unterwegs. Er gab an, dass er in die Feldmühlenstraße fahren wollte, jedoch versehentlich eine Straße zu früh abbog. Als er merkte, dass er sich auf der falschen Spur befand, fuhr er an der Kreuzung Wandhofener Straße/Schwerter Straße rückwärts, um wieder auf den Geradeausfahrstreifen zu gelangen. Dabei stieß der Oberhausener jedoch mit dem Toyota eines 29-Jährigen zusammen. Der Dortmunder war unmittelbar hinter dem Lkw gefahren. Durch den Unfall entstand ein leichter Sachschaden an den Fahrzeugen, beide Männer blieben glücklicherweise unverletzt. Bei Eintreffen der Polizei zitterten die Hände des 54-Jährigen stark und seine Nase war gerötet. Zudem roch er nach Alkohol. Die Beamten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durch. Anschließend musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Lkw-Fahrers und fertigten eine Anzeige. Darüber hinaus untersagten sie ihm das Führen jeglicher Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum bis zu einer erneuten richterlichen Entscheidung. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell