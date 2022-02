Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt Frau in das Gesicht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Donnerstagnachmittag (10.02.2022) schlug ein 25-Jähriger einer Hagenerin bei einer häuslichen Gewalt in Hohenlimburg mit der flachen Hand ins Gesicht. In der Vergangenheit waren nach Angaben der Frau bereits mehrere Streits eskaliert. Sie seien immer wieder in körperliche Übergriffe gemündet. Polizeibeamte verwiesen den 25-Jährigen der gemeinsamen Wohnung und erteilten ihm ein mehrtägiges Rückkehrverbot. Der Mann händigte seiner Partnerin im Beisein der Beamten die Wohnungsschlüssel aus. Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige. (arn)

