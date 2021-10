Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefälschte Inkasso Schreiben

Kaiserslautern (ots)

Erneut sind gefälschte Inkasso-Schreiben im Stadtgebiet aufgetaucht (wir berichteten https://s.rlp.de/GGRT4 ). Am Montag gingen zwei Anzeigen von Betroffenen ein, die per Post ein solches Schreiben erhalten hatten. Alle Briefe kamen vom gleichen Absender, und in allen ging es um ein angebliches Gewinnspiel-Abo in der Lotterie " Deutsche Jackpot Lotto 6-49". Alle Empfänger der Schreiben wurden aufgefordert, ihre Abo-Beiträge in Höhe von 333,44 und 372,44 Euro zu begleichen. Beide Adressaten erkannten das Schreiben als "Fake" und waren sich auch sicher, kein solches Abo abgeschlossen zu haben. Die Ermittlungen laufen...|elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell