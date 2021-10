Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche in Keller und Privatgelände

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in den Keller eines Wohnhauses in der Moltkestraße eingedrungen. Am Montag meldete eine Anwohnerin, dass sich unbekannte Täter vermutlich am Wochenende Zugang zu dem Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses verschafft haben.

Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge aus dem Kellerabteil eines Bewohners ein Fahrrad und diverse Werkzeug-Maschinen, darunter eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber, ein Winkelschleifer sowie eine Schleifmaschine. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen.

Gesucht wird außerdem nach den Tätern, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Kaiserstraße Zutritt zu einem Privatgelände verschafft haben. Am Montagvormittag stellte der Besitzer fest, dass jemand auf dem Gelände sein Unwesen getrieben hat. Mehrere außer Betrieb gesetzte Autos, die auf dem Gelände stehen, wurden mit Spray beschmiert und beschädigt. Außerdem brachen die Täter die Tür zu einem Gebäude auf dem Gelände auf und stahlen daraus mehrere Fahrzeugschlüssel. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montagvormittag, 10.30 Uhr. |cri

