Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch kurz vor 12:30 Uhr kam ein 58 Jahre alter Toyota-Fahrer mit seinem PKW-Gespann auf der L1066 von der Fahrbahn ab und wurde dabei verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Toyota, sowie dem Anhänger entstand Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro.

Frankenhardt-Honhardt: Feuerwehreinsatz

Gegen 22:00 Uhr wurde der integrierten Leitstelle ein Brand in der Bauernseestraße gemeldet. Offenbar hatte hier Brennholz, welches in einem Garagenanbau gelagert wurde, Feuer gefangen. Die Feuerwehr Frankenhardt war mit fünf Fahrzeugen und 46 Kräften vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Ein Übergreifen des Feuers auf die Garage konnte verhindert werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Brand vermutlich fahrlässig verursacht wurde.

Mainhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr befuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer die L1050 von Gailsbach in Richtung Mainhardt. Hierbei kam er aufgrund des Regens ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Hang, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell