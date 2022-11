Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt-Großheppach: Kassiererin mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr betrat ein bisher unbekannter, vermummter Mann einen Supermarkt in der Benzstraße. Als sich gegen 20:15 Uhr kein weiterer Kunde mehr im Laden befand, begab sich der Mann zur Kasse und legte eine Getränkedose auf das Einkaufsband. Als die Ladenangestellte die Registrierkasse öffnete, nahm der Mann einen Gegenstand, bei dem es sich vermutlich um ein Küchenmesser handelte, aus seiner Jacke, bedrohte damit die Kassiererin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die eingeschüchterte Frau übergab dem bisher unbekannten Täter einen niederen vierstelligen Betrag, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Beim Täter handelt es sich um einen ca. 175 cm großen Mann, der mit osteuropäischem Dialekt sprach und zur Tatzeit mit einem dunklen, hüftlangen Mantel, einer grauen Jeans, einem Kapuzenpullover mit schwarzer Kapuze, schwarzen Halbstiefeln und schwarzen Handschuhen bekleidet war. Zudem hatte er sein Gesicht mit einem blauen Tuch oder einer Sturmhaube vollständig bedeckt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber gelang dem Mann die Flucht. Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

