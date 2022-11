POL-AA: Crailsheim: Unfall auf Autobahn

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Unfall auf Autobahn

Kurz nach 14:00 Uhr kam es auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe des Parkplatzes Reußenberg zu einem Auffahrunfall. Ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz-Sattelzuges musste aufgrund seines Rückstaus sein Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 31-jähriger Fahrer eines VW-Kleintransporters hielt offenbar den Mindestabstand nicht ein und erkannte das Bremsmanöver des Sattelzuges zu spät, so dass er auf diesen auffuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der VW-Fahrer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Auch der Auflieger ist nicht mehr fahrbereit und muss nun geborgen werden. Die Zugmaschine ist noch intakt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 40.000 Euro. Nach dem Unfall sind über eine Strecke von etwa 40 Meter Betriebsstoffe ausgetreten. Die Fahrbahn muss gereinigt werden. Die Autobahn bleibt für die Bergung der Fahrzeuge, sowie die Reinigung (Stand 15:15 Uhr) noch für ca. zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr kann über den Parkplatz Reußenberg an der Unfallstelle vorbei umgeleitet werden.

