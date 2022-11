Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Aalen (ots)

Am Mittwochmittag gegen 11:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Chrysler-Fahrer die L1066 von Gaildorf kommend in Richtung Fichtenberg. In einer Linkskurve vor Mittelrot geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und krachte frontal in einen entgegenkommenden 54-jährigen BMW-Fahrer. Hierbei wurde der 19-Jährige aus seinem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeuglenker wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Die Fahrbahn bleibt während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Nach jetzigen Erkenntnissen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt etwa 50 000 Euro.

