POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendlicher Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Auto aufgebrochen - Hakenkreuz in Autolack geritzt - Unfälle

Fellbach: Hakenkreuz in Lack geritzt

Ein Mercedes-Fahrer parkte am Dienstagabend während eines Gaststättenbesuchs auf einem Parkplatz des Restaurants in der Straße "Höhe". Währenddessen kratzte ein Unbekannter ein Hakenkreuz in die Lackierung des Autos und verursachte dabei Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen, das am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr bemerkt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8:15 Uhr an der Einmündung Biegelwiesenstraße / Sandwiesenstraße. Eine 39-jährige Seat-Fahrerin missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines 63 Jahre alten Hyundai-Fahrers und verursachte hierdurch die Kollision zwischen den beiden Pkw. Der Seat prallte nach dem Zusammenstoß mit dem Hyundai noch gegen die Glasfassade einer Firma, die ebenfalls beschädigt wurde. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Waiblingen-Hegnach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr im Kreisverkehr Neckarstraße / Gottlieb-Daimler-Straße. Eine 55 Jahre alte Nissan-Fahrerin musste im Kreisverkehr verkehrsbedingt halten, was ein hinter ihr fahrender Autofahrer zu spät bemerkte und auf den Nissan auffuhr. Anschließend kam es zum kurzen Gespräch zwischen den Autofahrern. Hierbei gab der Unfallverursacher an, bei nächster Gelegenheit zur Seite zu fahren, um die Daten auszutauschen. Anschließend entfernte er sich allerdings unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 88 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr die Fröbelstraße in Richtung Ortsmitte entlang. An der Kreuzung zur Eduard-Spranger-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 39-jährigen VW-Fahrers, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Winnenden: Mann im psychischen Ausnahmezustand

Zeugen verständigten am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr die Polizei, da sich ein 24-jähriger Mann in der Baacher Hauptstraße im psychischen Ausnahmezustand befand. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen. Hiergegen widersetzte sich der Mann, sodass er zu Boden gebracht werden musste, wo ihm Handschließen angelegt wurden. Der 24-Jährige, der mit knapp zwei Promille erheblich betrunken war, wurde im Anschluss in eine Spezialklinik verbracht.

Leutenbach-Nellmersbach: Auto aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 21 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe am Dienstag einen auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof abgestellten Ford Focus auf und entwendeten aus diesem eine Speicherkarte sowie ein paar Schuhe. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Alfdorf: Jugendlicher Autofahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss kontrolliert

Beamte des Polizeireviers Schorndorf unterzogen in der Nacht zum Mittwoch gegen 3:10 Uhr den Fahrer eines Renault Twingo in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt und somit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein beim Jugendlichen durchgeführter Drogentest verlief zudem positiv auf THC, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 16-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

