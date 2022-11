Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht; Keinen Führerschein - aber mit Alkohol unterwegs; Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: LKW streift PKW

Ein 29-jähriger Lkw-Lenker wollte am Dienstag gegen 11:50 Uhr aus einem Tankstellengelände in die Heidenheimer Straße einfahren. Hierfür scherte er so weit nach links aus, dass er einen dort abbiegenden Skoda eines 46-Jährigen streifte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Aalen: Keinen Führerschein - aber mit Alkohol unterwegs

Zeugen verständigten am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Opel Corsa beobachteten, der aus Richtung Ulmer Straße auf die Hochbrücke fuhr und dessen Fahrer ein sehr auffälliges Fahrverhalte an den Tag legte. So ignorierte der Fahrer eine rote Ampel, fuhr in heftigen Schlangenlinien und prallte beim Einfahren in den Kreisverkehr gegen ein aufgestelltes Verkehrszeichen. Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte des Aalener Polizeireviers wurde festgestellt, dass der 29 Jahre alte Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Unverfroren konsumierte er noch während des Gespräches mit den Polizeibeamten weiteren Alkohol. Einen Führerschein konnte der 29-Jährige nicht vorzeigen, da er nicht im Besitz eines solchen ist. Der Mann musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend wurde er, da er selbständig nicht mehr laufen konnte und auch seine Aussprache kaum mehr verständlich war, in Polizeigewahrsam genommen.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres VW Golf beschädigte eine 81-Jährige am Montagabend gegen 18 Uhr ein Fahrzeug, welches neben ihrem auf dem Parkplatz des Wellenbades in der Rotenbacher Straße abgestellt war. Da die Dame davon ausging, dass sie lediglich den Randstein gestreift hat, fuhr sie nach Hause, wo sie die Beschädigung an ihrem Pkw bemerkte. Als sie zum Parkplatz zurückkam, war das von ihr gestreifte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Am VW der 81-Jährigen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Fahrzeughalter des Fahrzeuges, das von der 81-Jährigen beschädigt wurde, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf rund 1100 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 73-Jährige am Montagnachmittag verursachte, als sie mi ihrem Renault einen in der Bahnhofstraße geparkten Opel beschädigte. Die Unfallverursacherin hinterließ wohl lediglich einen Zettel und fuhr anschließend davon, was von einer Zeugin beobachtet wurde. Diese meldeten den Vorfall dann bei der Polizei.

