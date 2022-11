Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kraftrad entwendet - Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss - Sammlungsbetrug - Verkehrsunfälle - Randalierer verletzt Polizist

Schorndorf: Kraftrad entwendet

In der Johann-Philipp-Palm-Straße wurde im Zeitraum zwischen dem 30. Oktober und dem 7. November ein Elektrokraftrad der Marke Mangosteen entwendet. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen AEL 661 angebracht. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Fahrzeugs werden von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Backnang: Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Die Weiterfahrt eines 43-jährigen Autofahrers musste am Montagabend von der Polizei untersagt werden. Der BMW-Fahrer fiel kurz vor 22 Uhr in der Weissacher Straße mit unsicherer Fahrweise einer Polizeistreife auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Autofahrer konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Zudem war er alkoholisiert. Eine diesbezügliche Überprüfung ergab einen Wert von über einem Promille. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Backnang: Sammlungsbetrug

Eine 17-jährige Frau bettelte am Montag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr vor einem Discounter in der Sulzbacher Straße. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass die Tatverdächtige Spenden unter Vortäuschung falscher Tatsachen generierte. Zur Klärung der Details werden mögliche Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Falsch eingebogen

Ein 32-jähriger Golf-Fahrer bog am Montag gegen 12 Uhr von der Augustenstraße auf die Fellbacher Straße ein und streifte hierbei den Pkw einer Mercedes-Fahrerin, die ihrerseits in die Hasenwaldstraße einbiegen wollte. An den Autos entstand beim Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen 8:30 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montagvormittag in der Straße Haldenäcker einen geparkten Honda Civic und fuhr anschließend weiter. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Randalierer verletzt Polizist

Anwohner der Friedrich-Schofer-Straße verständigten am Montagabend kurz vor 19:30 Uhr die Polizei, da ein Mann in seiner Wohnung randalierte und Flaschen und sonstige Küchenutensilien auf die Straße warf. Der Mann wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Im Streifenfahrzeug spuckte der 44-Jährige in Richtung der Beamten und trat einem der Polizisten gegen das Knie, wobei dieser verletzt wurde. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

