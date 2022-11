Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrug via WhatsApp - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Betrug via Messenger-Dienst

Eine 59-jährige Frau aus Fellbach wurde am Montag Opfer eines Betrugs. Sie wurde von unbekannten Betrügern über Whatsapp kontaktiert, die sich als Tochter zu erkennen gaben und um eine Geldüberweisung baeent. Das Opfer erkannte die Betrugsmasche nicht und transferierte etwa 1500 Euro auf ein fremdes Konto.

Die Polizei rät:

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie solche oder ähnliche Nachrichten erhalten. Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat! So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. -Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Berglen: Von Straße abgekommen

Ein 31-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Montag gegen 6.30 Uhr von Stöckenhof in Richtung Hertmannsweiler. Vermutlich infolge Übermüdung kam der Autofahrer im Bereich des Paulinenhofes nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer verletzte sich hierbei schwer und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Unfallauto, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Backnang: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße ereignete sich am Montagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Rangieren gegen einen geparkten Pkw Mercedes und beschädigte diesen erheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallfallverursacher unerlaubt und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei Backnang führt diesbezüglich Ermittlungen und bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

