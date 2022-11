Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Mann um hohen Bargeldbetrag und Goldmünzen gebracht

Aalen (ots)

Dem Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall ist ein Ermittlungserfolg gegen eine mutmaßliche Betrügerbande aus dem Raum Nürnberg gelungen.

Während drei Tatverdächtigen letzte Woche in Mittelfranken festgenommen werden konnten, wurde ein vierter Tatverdächtiger bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland durch die Grenzpolizeiinspektion Lindau festgenommen. Die Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen im Laufe der letzten Woche einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug, so dass die Männer im Alter von 27-30 Jahrein Untersuchungshaft genommen wurden.

Bereits vor zwei Jahren hatten Personen aus der Gruppierung ihrem Opfer vermeintlich hochwertige Faksimile zu einem fünfstelligen Preis verkauft. Im Laufe des Julis und des Augustes 2022 sollen die Täter ihrem Opfer vorgegaukelt haben, ein unbekannter Käufer hätte Interesse am Kauf dieser Sammlerstücke. Um das Geschäft in die Wege zu leiten und sicher abwickeln zu können, würden allerdings Gebühren anfallen, welche von dem Mann bezahlt werden sollten. Auf diese Art und Weise wurde der Geschädigte dazu veranlasst, einen sechsstelligen Bargeldbetrag sowie Goldmünzen an Abholer zu übergeben.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats und der Staatsanwaltschaft dauern an.

