Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung, Einbruch, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Crailsheim: Auseinandersetzung auf offener Straße

Am Sonntag gegen 23:45 Uhr fuhren zwei 18-jährige Männer auf der Ellwanger Straße stadtauswärts. Hierbei wurden sie von zwei Männern angehalten, deren weißer Vito auf der Straße stand. Ebenfalls wurde eine Frau in einem blauen BMW von den Männern angehalten. Die beiden 18-Jährigen stellten ihr Fahrzeug an der Fahrbahn ab und gingen zu den Männern, welche zu diesem Zeitpunkt am BMW der Frau stand. Hier entwickelte sich eine Handgreiflichkeit, wobei die jungen Männer von dem 39-Jährigen und dem 44-Jährigen geschlagen wurden. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der 39-Jährige weiterhin so aggressiv, dass er von den Beamten in Gewahrsam genommen wurde. Die Frau fuhr während des Vorfalls mit ihrem Fahrzeug davon. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugen, insbesondere die Frau, welche mit dem blauen BMW unterwegs war.

Wallhausen: Einbruch in Kiosk

Zwischen Samstagnacht 23 Uhr und Sonntagmorgen 08:15 Uhr drang ein Dieb in einen Freibadkiosk ein. Dazu hebelte er eine Türe des Kiosks auf und entwendete aus diesem Bargeld im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Schrozberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer die B290 von Blaufelden kommend. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer fuhr zwischen Samstagabend 19 Uhr und Sonntagmorgen 07:30 Uhr beim Abbiegen in die Michaelstraße gegen einen dort geparkten Ford. Hierbei wurde dieser auf einen ebenfalls in der Michaelstraße geparkten VW geschoben. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 09:30 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im der Ulmenstraße geparkten Honda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell