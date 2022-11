Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Welzheim - Brand eines Geräteschuppens

Aalen (ots)

Gegen 15:50 Uhr kam es in einem, an die Garage eines Wohnhaus in der Danziger Straße angebauten, Geräteschuppen zu einem Brand. Dieser griff auf die Garage über, bevor er von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Diese war mit 9 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Der Schaden an Schuppen, Garage und der Fassade des Wohnhauses beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache werden beim Polizeirevier Schorndorf geführt. Nach aktuellem Stand verletzte sich ein Bewohner des Hauses beim Versuch, den Brand zu löschen.

