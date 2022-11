Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 06.11.2022, 09:30 Uhr

Aalen (ots)

Untermünkheim: Auffahrunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 05.11.2022, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der B 19, zwischen Untermünkheim und Übrighausen zu einem Auffahrunfall. Ein 80-jähriger BMW-Fahrer hielt an der dortigen Ampel an, der dahinterfahrende 62-jähriger Daewo-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

