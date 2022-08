Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern

Neuss (ots)

Am Samstag, 13.08.22, kam es um 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern. Eine 44-jährige Neusserin befuhr mit ihrem Fahrrad verbotswidrig den linksseitig gelegenen Radweg der Nachtigallenstraße in Richtung Reuschenberg, als ihr eine 58-jährige Radfahrerin aus Neuss entgegenkam. In Höhe der Hausnummer 28 konnte beide nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrerinnen. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich dabei. Die 58-jährige Dame wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, die 44-jährige erlitt nur leichte Verletzungen. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden.

