POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Gesuchte Person aufgefunden

Neuss (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.08.), gegen kurz vor 02:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Adolfstraße gerufen. Neben einem Altpapiercontainer war aus bislang ungeklärten Gründen Sperrmüll in Brand geraten. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es bereits am Vortag zu einem Brand an der Örtlichkeit gekommen sein. Die Kripo hat die ...

