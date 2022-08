Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 18Jähriger innerhalb 10 Stunden wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Dormagen/Köln (ots)

Ein 18jähriger Kölner missachtete am 13.08.2022, gegen 02:30 Uhr, als Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades die Anhaltezeichen einer Funkstreifenwagenbesatzung, nachdem er auf dem Parallelweg aus Richtung Dormagen in Richtung Köln-Worringen fahrend kontrolliert werden sollte. In einer Sackgasse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Der Sturz blieb dabei folgenlos. Der 18Jährige konnte an einer Weiterfahrt gehindert werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits am Vortag, gegen 17 Uhr im Raum Köln ebenfalls als Kraftfahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnis angetroffen wurde. Weiterhin war am Kleinkraftrad ein falsches Kennzeichen angebracht und es bestand kein Versicherungsschutz. Es wurden ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt, da das Mitführen einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt. Gegen den 18Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.(st)

