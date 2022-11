Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldungen bis 11:00 Uhr, Verkehrsunfälle

Kernen im Remstal: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Opel Fahrer die Ausfahrt Fellbach-Süd. Beim Abbiegen auf die L1198 nach Kernen-Rommelshausen übersah dieser den vorfahrtsberechtigten Mercedes Fahrer. Hierbei kam es zum Unfall. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund der Räumungsarbeiten kam es zu eheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rudersberg: Aufgefahren

In der Heilbronner Straße in Rudersberg kam es am Freitagvormittag gegen 11:15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein Ford Fahrer musste verkehrsbedingt halten. Der nachfahrende Opel Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,- EUR. Es wurde niemand verletzt.

Korb: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 21:00 Uhr befuhr ein 18-jährige VW Lenker die Hanweiler Straße in Korb. Im Kreuzungsbereich Hanweiler Straße und Rosenstraße übersah dieser den vorfahrtsberechtigten Skoda Fahrer. Trotz des Versuches des Skoda Fahrers zu bremsen, kam es zum Zusammenstoß. Der 18- jährige VW kam von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

