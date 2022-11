Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung

Aalen (ots)

Der vermisste 84-Jährige wurde am Freitagnachmittag in Stuttgart aufgefunden. Er ist soweit wohlauf. Die Fahndung nach dem Senior wurde daher zurückgenommen.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 15:31 Uhr:

Fellbach: Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jährigem Mann

Seit Freitagmorgen wird der 84-jährige K.H. aus seiner Wohnung in der Lessingstraße vermisst. Der demente Mann verließ vermutlich in der Nacht auf Freitag die Wohnung und befindet sich evtl. in einer hilflosen Lage. K.H. hat eine hagere Statur, graue kurze Haare und ist ca. 170 cm groß. Vermutlich ist er mit einem blauen Jogginganzug und einer hellblauen Allwetterjacke bekleidet. Auffällig sind die markanten Tränensäcke des Vermissten. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

