Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots)

Ein mit 2,17 Promille alkoholisierter 37-jähriger Mann wurde am Sonntagabend gegen 23.00 Uhr von Zeugen beobachtet, wie er an einem Krankenhaus in Speyer zunächst ein Klapprad entwendete und davonging. 10 Minuten später kehrte er zurück und trug ein abgeschlossenes E-Bike davon. Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das E-Bike konnte noch vor Ort der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden. Bei der Absuche der näheren Umgebung konnte auch das gestohlene Klapprad in ca. 300 Meter Entfernung in einem Gebüsch aufgefunden werden. Nachdem der Täter einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen wurde, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell