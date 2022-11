Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Öffentliche Toilette beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Fußgänger schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 77-jähriger VW-Lenker den Westlichen Stadtgraben vom Gmünder Torplatz in Richtung ZOB. Auf Höhe der Spitalstraße hielt der PKW-Lenker an, um einen 35-jähriger Fußgänger die Straße überqueren zu lassen. Ein Nachfolgender 48-jähriger Lenker eines Linienbusses erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf den VW auf. Hierdurch wurde der PKW nach vorne geschoben und kollidierte mit dem Fußgänger, welcher zu Boden geworfen und dabei schwer verletzt wurde.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Von der Richard-Wagner-Straße wollte am Freitag gegen 7 Uhr ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer nach links auf die Gartenstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, der seinerseits die Gartenstraße in Richtung Hofherrnweiler befuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet II

Von der Osterbucher Steige wollte eine 69-jährige Hyundai-Lenkerin am Donnerstag gegen 17:45 Uhr im Bereich der Siemensstraße nach links in Richtung Thermalbad abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links heranfahrenden 51-jährigen Ford-Lenker und prallte mit dessen Fahrzeug zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Ellwangen: PKW prallt gegen Hausmauer

Am Freitagmittag gegen 12:25 Uhr fuhr ein 34-jähriger Toyota-Lenker vom Schloss in Richtung Sebastiansgraben. Vermutlich aus einer medizinischen Ursache fuhr der PKW-Lenker gerade aus und prallte ungebremst gegen eine dortige Hausmauer. Der Fahrer musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ellwangen: Schutzplanke demoliert

Am Mittwoch gegen 14:40 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einer Länge von etwa 20 Meter das Bankett sowie die Schutzplanken im Bereich der Abzweigung B290/K3319 (Abzweigung Kaserne) zerstört bzw. beschädigt hat. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Waldstetten: Öffentliche Toilette beschädigt

Zwischen Mittwoch und Freitag wurde eine Trennwand einer öffentlichen Toilette am Malzeviller Platz vermutlich durch Fußtritte beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 400 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Heubach: Parkenden PKW beschädigt

Zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen wurde ein Mercedes-Benz, der in der Lauschaer Straße geparkt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Eine 20-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr mit ihrem Chevrolet die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Auf Höhe Schwäbisch Gmünd Ost fuhr ein Dacia-Lenker aus Richtung Hussenhofen auf die B29 ein und nahm der jungen Fahrerin die Vorfahrt. Diese konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung bis zum Stillstand nicht mehr verhindern, dass sich die Fahrzeuge streiften. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Aalen fort, ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden, Tel.: 07171 / 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell