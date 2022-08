Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert in den Graben

Bendeleben (ots)

Nach einem Streit im häuslichen Umfeld beabsichtigte ein 54-jähriger mit seinem Dacia wegzufahren, um zur Ruhe zu kommen. Dies wurde ihm jedoch am 06.08.2022 gegen 21:10 Uhr zum Verhängnis, als er die L1034 von Rottleben in Richtung Bendeleben befuhr und in den Straßengraben rutschte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, sodass dieses nicht mehr eigenständig fortbewegt werden konnte und geborgen wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten beim Fahrzeugführer, dass dieser womöglich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann durfte die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

