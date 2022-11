Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Versuchter Diebstahl - Feuerwehreinsatz - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 19-Jährige am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr mit ihrem Audi auf die Julius-Bausch-Straße ein. Hierbei übersah sie einen 46 Jahre alten Radfahrer und erfasste diesen mit ihrem Pkw. Der Radler stürzte zu Boden, blieb hierbei aber glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug der 19-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen VW Caddy beschädigte, der im Hasenweg abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 36-Jähriger am Donnerstagnachmittag verursachte. Mit seinem BMW fuhr er gegen 16.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße auf den verkehrsbedingt stehenden VW Golf einer 81-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW im weiteren Verlauf gegen den VW Touran eines 63-Jährigen aufgeschoben. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Aalen: Unfall beim Wechseln des Fahrstreifens

Wegen einer Baustelle wird derzeit die Entladespur für Lkw in der Friedrichstraße als Fahrstreifen benutzt. Ein 86-Jähriger nutzte die Spur und beschädigte, beim anschließenden Wechsel auf die reguläre Fahrspur mit seinem VW Golf den Renault eines 23-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Aalen: Radler schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 58-Jähriger zu, als er am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr im Gewann Haghalde am Kocherursprung unterwegs war und mit seinem Elektrofahrrad auf dem Laub ausrutschte. Der Radler wurde nach dem Sturz ins Krankenhaus gebracht.

Aalen-Ebnat: Versuchter Diebstahl - 2000 Euro Schaden

Unbekannte versuchten zwischen Samstag, 01.10. und Donnerstag, 27.10. vom Dach der Kapelle Maria Eich in Aalen-Ebnat die Dachrinnenverblendung abzumontieren, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Aalen-Unterkochen: Gegen Straßenlaterne gefahren

Eine 33-Jährige verursachte am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als sie mit ihrem Opel den Vorderen Kirchberg befuhr und dort mit dem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne prallte.

Oberkochen: Fahrzeug übersehen - aufgefahren

Mit ihrem Mazda befuhr eine 38-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr die Auffahrt Oberkochen-Nord, um von dort nach rechts in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Hierbei übersah sie, dass eine 41-Jährige ihren Audi verkehrsbedingt hatte anhalten müssen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Unfall, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Bopfingen: Kurve geschnitten

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad den Postweg aus Richtung Kirchheimer Straße kommend. An der Einmündung zur Mozartstraße bog er nach links ein, wobei er die Kurve schnitt und deshalb gegen den Mazda einer 66-Jährigen prallte. Der 18-Jährige blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3500 Euro.

Ellwangen: Bei Sturz schwer verletzt

Rund 3 Meter stürzte ein 75-Jähriger am Donnerstagvormittag in die Tiefe, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit Arbeiten auf einem Balkon in der Straße "An der Mühle" beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Hinweise auf Fremdverschulden konnten nicht gefunden werden. Der 75-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Rainau: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte bereits am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr eine Schutzplanke an der B 290 auf Höhe der Abzweigung zur Kaserne. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in die Neißestraße aus. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ca. 6 Jugendliche an einem Streugutcontainer gezündelt hatten, wodurch es eine Stichflamme gab und sich starker Rauch bildete. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die Verursacher nicht mehr vor Ort. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Göggingen: Pkw durch Anhänger beschädigt

Ein 51-Jähriger verursachte am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er mit seinem Lkw auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Steingau" nach rechts abbog und dabei mit dem Anhänger seines Fahrzeuges einen geparkten Skoda beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Gegen 12.40 Uhr am Donnerstagmittag beschädigte eine 76-Jährige beim Ausparken mit ihrem VW Golf einen in der Boppelgasse abgestellten Hyundai, wobei ein Sachschaden von rund 2300 Euro entstand. Zeugenaussagen zufolge fuhr die Unfallverursacherin davon. Da die Zeugen der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen konnten, wurde die 76-Jährige rasch ermittelt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 60-Jährige ihren Toyota am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr auf der Buchstraße anhalten. Ein 73-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

