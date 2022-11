Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Fahrrad & E-Scooter entwendet - Einbruch - Autos zerkratzt

Aalen (ots)

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Eine bisher unbekannte Autofahrerin beschädigte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Lutherstraße beim Ausparken einen gegenüber geparkten Mercedes. Danach fuhr sie weiter und touchierte einen weiteren Pkw. Ein Passant sprach die Frau anschließend an, woraufhin diese letztlich mit dem Fahrer des zweiten beschädigten Autos ihre Daten austauschte. Anschließend fuhr die Frau weiter. Bei ihrem Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Der zweite beschädigte Pkw soll ebenfalls ein dunkler Kleinwagen, evtl. ein Honda Civic, sein.

Der Passant, der die Frau auf den Unfall ansprach sowie der Fahrer des zweiten beschädigten Pkw werden dringend als Zeugen gesucht. Sie sowie evtl. weitere Zeugen, die Hinweise zur geflüchteten Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte, ein nicht mehr fahrbereiter Pkw und rund 7000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Alte Bundesstraße / Alter Postplatz / Schorndorfer Straße. Eine 59 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr die Straße Alter Postplatz in Richtung Schorndorfer Straße entlang. An der Kreuzung zur Alten Bundesstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 52-jährigen VW-Fahrers, der die Alte Bundesstraße in Richtung Hallenbad entlangfuhr. Die 59-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW des 52-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrrad und E-Scooter entwendet

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 0:30 Uhr wurden am Bahnhof Beutelsbach ein Fahrrad vom Hersteller Giant sowie ein Elektroscooter entwendet. Die beiden Zweiräder waren jeweils mit einem Schloss an den Fahrradständern gesichert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus im Mörikeweg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Uhren und Münzen entwendet. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Welzheim: Autos zerkratzt

Zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr wurden zwei im Narzissenweg abgestellte Autos vom Hersteller Ford im Bereich der Fahrerseite sowie der Motorhaube zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 8:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die B14 von Winnenden in Richtung Schwäbisch Hall befuhr und im Bereich Trogäcker ("Spritnase") ein dortiges Verkehrsschild beschädigte. Hierbei brach die Stange des Schildes in Bodenhöhe ab und das gesamt Schild fiel um. Im Bereich der Unfallstelle konnte die Außenspiegelabdeckung eines LKW aufgefunden werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell