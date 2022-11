Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vandalismus - Schulcontainer aufgebrochen - Katze ausgewichen

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Vandalismus am Schulzentrum

Bisher unbekannte Vandalen begaben sich zwischen Freitagabend und Mittwochmorgen auf das Areal des Schulzentrums Benzach und beschmierten beide Sporthallen mit Farbe. Zudem wurde ein Fenster der Reinhold-Nägele-Realschule durch einen Steinwurf beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Schulcontainer aufgebrochen

Zwischen Mittwoch, 15:20 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in der Albertviller Straße in einen Schulcontainer der Außenstelle des Lessing-Gymnasiums ein und durchsuchten diesen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Katze ausgewichen

Ein 42-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza befuhr am Donnerstag gegen 7 Uhr die Sulzbacher Straße, als bei der Einmündung "Staige" eine Katze die Straße gequert haben soll. Der Autofahrer habe dem Tier ausweichen wollen, wobei er die Kontrolle verlor und von der Fahbahn abkam. Das Auto prallte dann auf zwei größere Blumenkübel, wobei ca. 4000 Euro Sachschaden entstand. Sowohl das Tier als auch der Autofahrer blieben beim Unfall unversehrt. Unfallzeugen, die weitere Details zum Unfallhergang machen können, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

