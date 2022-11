Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gemeinsame Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zur eingerichteten Ermittlungsgruppe in Crailsheim

Aalen (ots)

Folgemeldung zur Pressemeldung vom 27.10.2022 14:50 Uhr

Im Zuge der Ermittlungen führte die Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall am Mittwoch mehrere Durchsuchungen im Raum Crailsheim durch. Hierbei wurden zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger vorläufig festgenommen. Die drei Jugendlichen werden verdächtigt, einen 25-jährigen Mann am vergangenen Mittwochabend angegangen und mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Ermittlungen deuten an, dass ein zurückliegender Konflikt zwischen dem 25-Jährigen und einem der Jugendlichen Auslöser für die Tat gewesen sein könnte.

Die drei Jugendlichen wurden am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter beim Amtsgericht Ellwangen vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug, weshalb die jungen Männer, von denen zwei die deutsch-türkische Staatsbürgerschaft und einer die syrische Staatsbürgerschaft besitzen, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Ursprungsmeldung vom 27.10.2022 um 14:50 Uhr

Crailsheim: Mann mit Stichverletzungen aufgefunden - Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr bemerkten Passanten in der Ludwigstraße einen schwer verletzten 25-Jährigen. Dieser wies mehrere Stichverletzungen auf und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Unter anderem sind für die Polizei mögliche Beobachtungen von Interesse, welche im Bereich Lammgarten, Ehrenfriedhof und der Ludwigsstraße in den Abendstunden des 26.10.2022 gemacht wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen, unter anderem auch im Umfeld des 25-jährigen Opfers. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall unter Telefon 07361 580-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell