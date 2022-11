POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gartenhaus aufgebrochen - Auto beschädigt- Räder entwendet - Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Murrhardt: Auto von Straße abgekommen

Ein 49-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr die Brückenstraße und kam kurz vor der Einmündung zur L 1066 nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte abseits der Fahrbahn gegen einen Pfosten, streifte einen dortigen Brückenpfeiler und überschlug sich in der Folge. Letztlich kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Unfallauto, an dem ca. 7500 Euro Sachschaden entstand, wurde abgeschleppt. Die örtliche Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.

Fellbach/Weinstadt: Fahrräder entwendet

Am letzten Freitag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13.30 Uhr wurde beim Bahnhof Stetten/Beinstein ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Bulls im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Ebenfalls an den Fahrradabstellplätzen, jedoch beim Bahnhof Fellbach, wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr ein 28-Zoll Damenrad der Marke Gigant in der Farbe silbergrau gestohlen. Die beiden Räder waren mit entsprechenden Schlössern gegen Diebstahl gesichert. Die Vorfälle wurden zwischenzeitlich polizeilich zur Anzeige gebracht. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten oder dem Verbleib der Räder geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Winnenden: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurde in der Straße Seehalde ein geparkter Peugeot auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Gartenhaus aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Mittwochnachmittag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Gartenhütte im Gewann Sünchen ein und entwendeten eine Soundbox der Marke JBL sowie einen Handfeuerlöscher. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

