Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Betrüger haben am Donnerstag (06.10.2022) von einer 85-jährigen Frau aus Möhringen Schmuck erbeutet. Ein angeblicher Beamter der Polizei Nürnberg nahm gegen 10.00 Uhr telefonisch Kontakt mit der Seniorin auf und gab vor, dass deren Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war. Um einer Haftstrafe zu entgehen, forderte der Betrüger eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Die Seniorin gab an, dass sie Goldschmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro habe, die sie auf Forderung der Täter in eine Tüte packte und einem Abholer übergab. Als die 85-Jährige ihre Tochter kurze Zeit später anrief, bemerkte sie, dass es sich um einen Betrug handelte. Der Abholer soll zirka 180 bis 190 Zentimeter groß, korpulent und zirka 40 Jahre alt sein. Er hatte blonde Haare und trug ein rot kariertes Hemd mit einer dunklen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

