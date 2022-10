POL-S: Nacht der Bewerber bei der Stuttgarter Polizei

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (06.10.2022) ein an der Wannenstraße geparktes Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen 18.30 Uhr und 07.30 Uhr die hintere rechte Scheibe des Audis ein und stahlen eine Sonnenbrille im Wert von zirka Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr