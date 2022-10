Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei Stuttgart hat einen neuen Pressesprecher und Bürgerreferenten

Stuttgart (ots)

Polizeipräsident Markus Eisenbraun hat am Donnerstag (06.10.2022) Timo Brenner, den neuen Pressesprecher bei der Stuttgarter Polizei begrüßt und in sein Amt eingeführt. Der 36-jährige Polizeirat folgt Stefan Keilbach (mehr hierzu unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5281342) und ist für die Pressestelle und den Social-Media-Bereich bei der Stuttgarter Polizei verantwortlich. Darüber hinaus ist er als Bürgerreferent für allgemeine Fragen und Hilfestellungen für die Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts zuständig. Der gebürtige Aalener ist seit 2006 Polizist. Nach der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei Göppingen war er zunächst in der Einsatzhundertschaft und im Streifendienst tätig. Es folgte ein Bachelor-Studium an der Hochschule für Polizei BW in Villingen-Schwenningen, anschließend arbeitete er erneut in verschiedenen Bereichen des Polizeipräsidiums Stuttgart und im Innenministerium Baden-Württemberg. Zudem absolvierte Brenner erfolgreich ein berufsbegleitendes Masterstudium "Kriminologie" an der Universität Hamburg. Nach dem Masterstudium für den höheren Polizeivollzugsdienst an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, kehrt er nun zum Polizeipräsidium Stuttgart zurück.

