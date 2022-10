Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbörse gestohlen und geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (05.10.2022) in der Alten Poststraße einem 58 Jahre alten Mann die Geldbörse gestohlen und ihn anschließend geschlagen. Der Täter stahl dem 58-Jährigen gegen 18.30 Uhr die Geldbörse aus der Hosentasche, in der sich unter anderem rund 200 Euro Bargeld befunden haben sollen. Der 58-Jährige bemerkte den Diebstahl, sprach den Unbekannten daraufhin an und forderte seine Geldbörse zurück. Der unbekannte Täter soll dann auf den Bestohlenen eingeschlagen und ihn in der Folge zu Boden gestoßen haben. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute über die Königstraße in Richtung Marienstraße. Der Täter war zirka 30 Jahre alt, zwischen 185 und 190 Zentimeter groß, dunkelhäutig und hatte ein gepflegtes Äußeres. Er hatte etwa zwei Zentimeter lange gekräuselte schwarze Haare, die seitlich abrasiert waren sowie einen kurzen Kinnbart. Zur Tatzeit trug er eine hellgraue Winterjacke mit Kapuze, ein helles Hemd, eine blaue Jeanshose im "used-look" sowie hellbraune Schuhe mit Metallösen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell