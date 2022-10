POL-S: Bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag (05.10.2022) in einem Auto eine 27 Jahre alte Prostituierte vergewaltigt zu haben. Den Ermittlungen zufolge stieg die 27-Jährige gegen 16.00 Uhr an der Ecke Leonhardsplatz/Lazarettstraße zu dem Unbekannten in das Auto. Anschließend fuhren sie an eine noch unbekannte Örtlichkeit. Dort soll der Mann die Frau in seinem Auto ...

mehr