Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prostituierte mutmaßlich vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag (05.10.2022) in einem Auto eine 27 Jahre alte Prostituierte vergewaltigt zu haben. Den Ermittlungen zufolge stieg die 27-Jährige gegen 16.00 Uhr an der Ecke Leonhardsplatz/Lazarettstraße zu dem Unbekannten in das Auto. Anschließend fuhren sie an eine noch unbekannte Örtlichkeit. Dort soll der Mann die Frau in seinem Auto festgehalten, gegen ihren Willen sexuelle Handlungen durchgeführt und sie bedroht und geschlagen haben. Danach soll er sie zurück in die Innenstadt gefahren und am Wilhelmsplatz abgesetzt haben. Eine Bekannte alarmierte schließlich die Polizei. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unbekannten, der mit einem weißen Auto unterwegs war, soll es sich um einen schlanken, stark tätowierten Mann mit heller Hautfarbe handeln, der kurze graue Haare und schiefe Zähne haben soll. Zur Tatzeit trug er blaue Arbeitskleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

