POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Bei einem Unfall in der Mittleren Filderstraße ist am Mittwochnachmittag (05.10.2022) eine 70 Jahre alte Frau mit ihrem Auto gegen einen Ampelmast gefahren. Die 70-jährige VW-Fahrerin war gegen 14.30 Uhr in Richtung Sillenbuch unterwegs, als sie nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen Ampelmast an der Straße Am Eichenhain fuhr. Kräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus ihrem Fahrzeug, das zwischen zwei Masten zum Stehen kam. ...

