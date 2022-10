POL-S: Kompletträder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein Auto ist am Dienstagabend (04.10.2022) in der Talstraße in Brand geraten. Ein 58 Jahre alter Mann war mit seinem Dacia gegen 18.45 Uhr in der Talstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als er an der Kreuzung Talstraße und Wangener Straße plötzlich einen lauten Knall aus seinem Auto wahrnahm. Kurz darauf rauchte es aus dem Motorraum, woraufhin der 58-Jährige anhielt und er sowie weitere Fahrgäste unverletzt das Fahrzeug verließen. Kurze ...

