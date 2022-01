PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Kleingartenanlage +++ Fahrzeug beschädigt +++ Diebe suchen Pkw auf

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Kleingartenanlage, Geisenheim, Kleingartenanlage "Unterer Löserweg" Festgestellt: Mittwoch, 05.01.2022

(fh)In den zurückliegenden Tagen versuchten Unbekannte in eine Gartenhütte auf der Kleingartenanlage "Unterer Löserweg" in Geisenheim einzubrechen und haben darüber hinaus einen Diebstahl und eine Sachbeschädigung zu verantworten. Wie sich der Polizei nach Bekanntwerden zeigte, hatten die Täter versucht das Fenster der Laube aufzubrechen. Als dies offenbar nicht gelang, beschädigten sie eine Fahnenstange und entwendeten eine Wildtierkamera. Im Anschluss gelang ihnen die Flucht.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Fahrzeug ringsherum beschädigt, Geisenheim, Peter-Spring-Straße, Dienstag, 04.01.2022, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 05.01.2022, 07:20 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen wurde ein geparktes Fahrzeug in Geisenheim durch Unbekannte beschädigt. Am Mittwochmorgen stellte der Fahrzeughalter die Beschädigungen an seinem schwarzen Volvo fest und informierte die Polizei. Das Fahrzeug hatte zuvor in seiner Hofeinfahrt in der Peter-Spring-Straße gestanden. Der oder die Täter zerstachen einen Reifen des Pkw, rissen die Scheibenwischer vorne und hinten ab und schlugen ein Scheinwerferglas ein. Im Anschluss gelang ihnen unbemerkt die Flucht. Am Volvo wurde ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro hinterlassen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl aus Kraftfahrzeug, Niedernhausen, Am Fuchsbau, Samstag, 01.01.2022, 00:30 Uhr bis Sonntag, 02.01.2022, 17:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstag, 00:30 Uhr bis Sonntag, 17:00 Uhr haben Unbekannte Gegenstände aus einem abgestellten Fahrzeug gestohlen. Der oder die Täter begaben sich zu einem silbernen Hyundai i10, welcher im besagten Zeitraum in der Straße "Am Fuchsbau" geparkt stand, öffneten diesen und stahlen aus dem Innenraum unter anderem den Fahrzeugschein. Im Anschluss suchten die Täter das Weite.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zum Diebstahl unter Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

