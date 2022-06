Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung

Karlsruhe (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es offenbar am Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr am Europaplatz in Karlsruhe. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand habe ein 60-Jähriger einen noch unbekannten Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, geschlagen und getreten. Augenzeugen riefen die Polizei, die den Angreifer vorläufig festnahmen. Als die Polizei eintraf, war das Opfer jedoch nicht mehr am Tatort.

Zeugen sowie der mutmaßliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

