POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A8

Bottenbach (ots) - Am 16.09.2022 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Pirmasenser Straße in Bottenbach. Hierbei versuchten Täter durch aufhebeln eines Fensters sich zutritt in das Haus zu verschaffen. Hierbei löste die Alarmanlage aus, wodurch die Täter flüchteten und die Nachbarschaft auf den Einbruch aufmerksam wurde. Die Polizei Pirmasens bittet um ...

