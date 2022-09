Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein, aber dafür unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Im Verlauf des Freitags, den 16.09.2022 kam es im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Pirmasens zu mehreren Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss. Gegen 15:30 Uhr konnte ein 36-Jähriger Fahrzeugführer in der Texas Avenue in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmittelstand und auch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aufgrund dessen musste er die Beamten mit auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm schließlich eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 18:50 Uhr kam es in der Burgstraße in Pirmasens zu einer weiteren Verkehrskontrolle mit einem 48-Jährigen Fahrzeugführer. Auch in dieser Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 48-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Auch er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weswegen auch er die Beamten auf die Dienststelle begleiten musste, um eine Blutprobe entnommen zu bekommen. |pips

