POL-PDPS: Zwei Verkehrsunfallfluchten

Pirmasens (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag, um 11:35 Uhr, die Reiterstraße in Richtung Molkenbrunnerstraße. Dabei streifte der Pkw in Höhe der Hausnummer 8 zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw. Dabei wurde ein Schaden von insgesamt 1500 Euro verursacht. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Die Fahrerin wird als Frau mit braunen Haaren, im Alter von 40-50 Jahren ...

