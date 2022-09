POL-PDPS: Kennzeichen in der Marie-Curie-Straße gestohlen

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines in Höhe Hanauer Straße 47 geparkten VW Caddy ein. Da sich in dem Fahrzeug keine Wertgegenstände befanden, wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

mehr