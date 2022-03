POL-NI: Hoya - Unbekannte beschmieren Hafen mit Graffiti - Zeugenaufruf der Polizei

Rinteln (ots) - (me) Am Freitag, 18.03.2022, gegen 17:00 Uhr, stellte eine Anwohnerin aus Rinteln ihren Pkw ordnungsgemäß am Straßenrand der Graf-Adolf-Straße in Richtung Norden ab. Am Folgetag gegen 13:10 Uhr stellte sie fest, dass der Pkw vermutlich beim Ausparken beschädigt worden ist. Der verursachende Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9545-0 in ...

mehr