Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in eine Praxis

Merzalben (ots)

Zwei unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, gegen 10:00 Uhr, die Terrassentür einer Arztpraxis in der Straße "Auf dem Kiesel" aufzuhebeln. Durch die dabei verursachten Geräusche wurde der neben dem Praxisgebäude wohnende Praxisinhaber aufmerksam. Durch sein lautes Rufen ließen die beiden Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Dorfmitte, Hirtenstraße. Täterbeschreibung: Beide männlich, zw. 20-30 Jahre alt, weiße Basekappe, Rucksack oder Umhängetasche, dunkle Kleidung, Jeans und Hoodie, keine Maskierung, dunkler Teint, 3-Tage-Bart, führten ein Brecheisen und einen Rucksack mit. Der an der Terrassentür angerichtete Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell