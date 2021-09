Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein paar Minuten abgelenkt - Tasche weg

Kaiserslautern (ots)

In einem Laden in der Fruchthallstraße ist eine Frau am Mittwochnachmittag Opfer eines Diebs geworden. Wie die 76-Jährige gegen 17 Uhr der Polizei meldete, wurde sie durch eine circa 25 bis 30-jährige Frau angesprochen, bei welcher sich ein ungefähr 7-jähriges Mädchen befand. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Seniorin gerade ihre Handtasche vor ihren Füßen abgestellt. Die junge Frau verwickelte sie in ein Gespräch, indem sie ihr ein Kleidungsstück zeigte und nach der Größe fragte. Kurz darauf stellte die 76-Jährige fest, dass ihre Tasche verschwunden war. Die Frau und das Kind waren ebenfalls verschwunden. Die Seniorin beschrieb die Frau als circa 1,60 Meter groß, schlank, mit dunklen Haaren. Eine Beschreibung des Kinds konnte die 76-Jährige nicht geben. Zeugen, die den Täter oder die Täterin möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369- 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz

