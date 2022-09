Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Ruhbank und Lemberg

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 22:00 Uhr, befuhr eine 27-jährige Audi-Fahrerin aus Lemberg die L 486 in Richtung ihres Wohnortes. In einer Kurve kam sie auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte sie einen entgegenkommenden Opel Kombo, wobei der 29-jährige Fahrer aus Pirmasens leicht verletzt wurde. Nach der Kollision fuhr der Audi geradeaus weiter, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, war aber noch ansprechbar. Eine Unfallzeugin verletzte sich bei den Hilfemaßnamen am Handgelenk. Alle drei Personen wurden ins Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die L486 voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 15 Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort. pdps

